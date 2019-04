Endstation! Fegerl/Polcanova im Mixed-Bewerb out

„Natürlich wollte ich das Achtelfinale erreichen, das war mein großes Ziel“, zeigte sich Polcanova etwas enttäuscht, „aber bei der letzten WM war ich in der Runde der letzten 64, jetzt schon unter den besten 32. Vielleicht geht es dann in zwei Jahren noch weiter nach vorn.“ Im Match gegen Cheng habe sie das Timing nicht richtig gefunden. „Mal war ich zu früh, mal zu spät am Ball.“ Sie hatte erstmals bei dieser WM ein Match in der Haupthalle gespielt. „Hier waren die Spielbedingungen doch etwas anders als in der B-Halle.“ Was natürlich keine Entschuldigung sein sollte.