„Stürmer“-Vergleich im ORF sorgt für Polit-Beben

Wolf: „Ich will niemanden zerlegen“

Wolf selbst rechtfertigte am Mittwoch seine Vorgehensweise beim Interview. „Ich will niemanden zerlegen. Ich will, dass die Zuseher*innen nach dem Gespräch mehr über den Gast und seine politischen Ansichten wissen“, schrieb er auf Twitter. Er selbst hätte sich mit dem Plakat ohnehin nicht so lange beschäftigen wollen, aber Vilimsky sei es offenbar ein Anliegen gewesen, aus der Frage ein großes Thema zu machen, so Wolf.