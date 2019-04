Randalierer attackiert Fahrgäste und Polizisten

Randale am Dienstagabend in der Wiener U-Bahn-Station Ottakring: Ein 33-Jähriger attackierte zunächst mehrere wartende Fahrgäste, ehe er dann auch noch mit einer Glasflasche seine Wut an einem Fenster einer U-Bahn-Garnitur ausließ. Beim Eintreffen der Polizei ging der Verdächtige auch auf die Uniformierten los, traktierte sie mit Schlägen und Fußtritten und spuckte ihnen ins Gesicht. Der aufbrausende mutmaßliche Täter konnte überwältigt und festgenommen werden. Die Beamten mussten ins Krankenhaus.