Van der Bellen warnt vor „Vergiftung des Klimas“

Dafür verantwortlich, dass es die FPÖ in die Regierung geschafft hat, ist für die SPÖ freilich Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Kurz. Daher wird dieser entweder am Mittwoch oder Donnerstag zu einer Dringlichen Anfrage in den Nationalrat gebeten, in deren Rahmen der Regierungschef ein Bekenntnis dazu abgeben soll, dass er Rechtsextremismus in all seinen Formen zu bekämpfen gedenke. Das Problem an der Sache ist bloß, dass Kurz am Mittwoch zu einer Reise nach China aufbricht, sich also vertreten wird lassen. Für SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried ist es eine „Missachtung des Parlaments“, dass Kurz dienstlich immer dann weg sei, wenn das Plenum tage. Angesichts der aktuellen Lage solle er seine China-Reise verschieben, forderte Leichtfried.