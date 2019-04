Mit Axt in Unterführung auf Landsmann losgegangen

Blutige Auseinandersetzung am Montagabend zwischen zwei Afghanen (21 und 27 Jahre) im Tiroler Wörgl: Die beiden Männer waren sich in einer Fußgängerunterführung in die Haare geraten. Der Streit eskalierte in der Folge dermaßen, dass der 27-Jährige offenbar mit einer Holzfälleraxt auf seinen Landsmann losging. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Angreifer streitet alles ab.