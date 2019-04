Letzte gelbe Telefonzelle Deutschlands abgebaut

Die Geschichte der öffentlichen Telefonhäuschen in Deutschland begann am 12. Jänner 1881. Damals wurde ein „Fernsprechkiosk“ in Berlin in Betrieb genommen, wie die Telekom in einem Blogeintrag schildert. Zum Telefonieren musste man sich ein Billet kaufen, sozusagen der Vorläufer der heutigen Telefonkarte. Erst ab 1899 gab es Münzfernsprecher. Die Telefonzellen befanden sich damals immer in geschlossenen Gebäuden wie Postämtern, Hotel-Lobbys oder Gaststätten.