Betrunkener pinkelt in Blumentopf: Wilde Rauferei

Auch im Zustand der Trunkenheit kann man sich zivilisiert verhalten - diese Meinung dürfte zumindest ein 32-jähriger Mann aus Wien vertreten. Denn als dieser am Dienstagabend - selbst im Rauschzustand - einen drei Jahre Jüngeren beim Pinkeln in einen Blumentopf erwischte, konnte der 32-Jährige ebenfalls nicht mehr an sich halten, allerdings bezüglich seiner Aggression. Es kam zur wilden Rauferei, inklusive Polizeieinsatz.