Buchmacher tippen, Jamie Lennister stirbt zuerst

Lukrativ wäre eine (gewonnene) Wette darauf, dass es der Königsmörder Jamie Lennister - er setzte dem Terror-Regime von Aerys II, dem Großvater von Daenerys Targaryen ein Ende - ist, der letztlich auf dem Eisernen Thron sitzt. Wenn das so kommt, würde man für seinen Einsatz das 33-fache an Gewinn ausgezahlt bekommen. Favoritin, das „Game of Thrones“ zu gewinnen, ist und bleibt aber Drachenmutter Daenerys. Allerdings sind ihre Quoten von 3/1 auf 5/1 gesunken - seitdem (ACHTUNG ENTHÜLLUNG) ihr Jon Schnee in der letzten Folge gestanden hat, dass er ein männlicher Nachkomme der Targaryens ist.