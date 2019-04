Ab jetzt rollen die Bagger auf dem Flughafen

Fünf Wochen bleibt den Baufirmen Zeit, um die gesamte Start- und Landebahn zu sanieren. Am 29. Mai sollen die Flieger wieder vom Salzburg Airport aus in alle Richtungen abheben.

Am Dienstag landete gegen 22 Uhr noch die AUA-Maschine aus Frankfurt. Nur wenig später hob der letzte Flug nach Wien ab. Erst in fünf Wochen wird es wieder Flugverkehr geben. Jetzt kommen die Baumaschinen.