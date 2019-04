Spears beruhigt ihre Fans: „Bin bald zurück“

Fans demonstrieren für Freilassung

Fans des Stars hatten am Wochenende vor der City Hall in West Hollywood die Freilassung des Stars gefordert, weil sie überzeugt sind, Spears werde gegen ihren Willen in der Psychiatrie festgehalten. Die Osterfeiertage verbrachte diese aber, wie ein Foto zeigt, mit ihrem Freund Sam Asghari in einem Hotel.