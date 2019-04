Mit 6 Monaten: Darum lernt Miller-Sohn schwimmen

Hilfe für andere Kinder

Es ist die größte Tragödie, die es für Eltern zu verarbeiten gibt. Anderen Eltern sollen solche Szenerien in Zukunft erspart bleiben. Die Familie sammelte bereits Geld, das in die Ausbildung zur Wassersicherheit investieren wurde. „Um so viele Ertrinkungstode wie möglich zu verhindern“, so Bode Miller.