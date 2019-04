Baby stirbt auf dem Flug in ein besseres Leben

„Seinen letzten Atemzug in meinen Armen gemacht“

Nadia Parenzee, jene Krankenschwester, die an Bord der Maschine um das Leben des Mädchens kämpfte, erzählte gegenüber australischen Medien, dass das Baby in ihren Armen „seinen letzten Atemzug“ getan habe. Bei dem Säugling habe es sich um die Tochter eines jungen saudischen Paares gehandelt, das in Australien ein neues Leben beginnen wollte.