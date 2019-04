Apple Pay ab sofort in Österreich verfügbar

Bisher ist Apple mit seinem Bezahldienst in mehr als einem Dutzend Länder Europas aktiv. In Deutschland wurde 2018 gestartet. Dort ist unter etlichen anderen (darunter Deutsche Bank oder HVB) auch die Onlinebank N26 dabei. Mit der Österreich-Freischaltung des Apple-Dienstes am Mittwoch kam auch der Österreich-Ableger von N26 hinzu, allerdings nur mit Debitkarten. Wieviel von den Kartengebühren an Apple abzuführen ist, bleibt Geschäftsgeheimnis.