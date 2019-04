Zu Ostern: Pizza-Lieferung in Stephansdom

Die YouTuber von „Wiener Schmäh“ haben am Wochenende erneut für Aufsehen gesorgt: Dieses Mal mit einer Pizza-Lieferung in den Stephansdom, mitten während der Oster-Messe. „Bitte essen Sie doch woanders, aber nicht in der Kirche!“ zeigen sich die Besucher des Gottesdienstes schockiert. „Der spinnt!“ lautet ein anderes erbostes Kommentar.