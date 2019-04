Zwölf Masernfälle: Heute langer Abend des Impfens

Langer Abend des Impfens in Klagenfurt

Alleine in Klagenfurt wurden seit 11. April 2.465 Impfungen ausgegeben. Im Rahmen des „Langen Abend des Impfens“ haben heute, Mittwoch, alle Gesundheitsämter des Landes länger geöffnet. „Die Masernfälle zeigen es gerade wieder: Impfungen sind die wirksamste Möglichkeit, Krankheiten zu vermeiden“, so Landesvize Beate Prettner.