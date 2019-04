Vilimsky streitet mit Wolf vor laufender Kamera

Die FPÖ hat am Dienstag ihre erste Plakat-Serie für den EU-Wahlkampf präsentiert. Im Blickpunkt stehen die Freiheitlichen derzeit allerdings wegen der Affäre um das ausländerfeindliche „Ratten-Gedicht“ des FPÖ-Vizebürgermeisters von Braunau, der mittlerweile zurückgetreten ist. Dazu lieferte sich FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky am Dienstagabend in der „ZiB 2“ einen heftigen Schlagabtausch mit Armin Wolf. Als der ORF-Moderator Vilimsky mit einem Anti-Ausländer-Plakat der FPÖ-Jugend Steiermark konfrontierte und dieses dann einer optischen Darstellung aus der Nazi-Zeitung „Der Stürmer“ gegenüberstellte, gab es beim FPÖ-Politiker kein Halten mehr. „Das habe ich im ORF noch nie erlebt, diese Gegenüberstellung halte ich für einen Skandal der Sonderklasse“, schimpfte Vilimsky in Richtung Wolf.