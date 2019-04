Auffahrunfall mit drei Verletzten wegen Lkw-Rowdy

Eine Mühlviertler Autofahrerin war am Dienstag gegen 11.45 Uhr auf der Gusentalstraße (L1463) in Richtung Katsdorf unterwegs. Im Gemeindgebiet von Engerwitzdorf, in der Nähe der Klammmühle, musste die Frau wegen eines Lkw, der plötzlich die Fahrbahnmitte überquert hatte, abrupt abbremsen. Dieses Manöver dürfte eine nachkommende 27-jährige Autolenkerin, die gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn unterwegs war, aber zu spät bemerkt haben.