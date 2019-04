Die Tops und Flops der New Yorker Autoshow

Flop - Rivian

Den Beweis, dass man einen Premium-Pick-up auch elektrisch denken kann, will die Marke Rivian antreten. Versehen mit gewaltigem finanziellem Rückenwind in Form einer Investition der Vertriebskrake Amazon sowie reichlich Subventionen, will man die Modelle doch in der Provinz in einem längst geschlossenen Chrysler-Mitsubishi-Kooperationswerk bauen lassen. Doch der Blick auf die Exponate enttäuscht: Die Modelle wirken etwas unfertig, die Verarbeitungsqualität der Prototypen lässt zu wünschen übrig. Preislich werden die Rivian-Modelle am oberen Rand der Heavy-Duty-Pickups der „Big Three“ liegen. Und auch das Leergewicht dürfte sich dank der gewaltigen Akkumulatoren in ähnlichen Gefilden bewegen. Platz gibt es hingegen deutlich weniger, die Ladefläche des Pick-up wirkt geradezu winzig.