Der kleine Raphael kam im Rettungsauto zur Welt

Exakt zum errechneten Geburtstermin machten sich Martin Mitter und seine hochschwangere Lebensgefährtin Jennifer Fuchs aus Aschach an der Donau in der Nacht auf den Weg in Richtung Krankehaus. Doch bereits in Hartkirchen mussten sie ihre Fahrt unterbrechen und den Rettungsdienst alarmieren.

„Da die Kollegen aus Hartkirchen unterwegs waren, wurden wir zu den werdenden Eltern geschickt, die am Rotkreuz-Parkplatz auf uns warteten, sagt Rettungssanitäter Roland Weißenböck.



Geburt binnen Minuten

Bei ihrer Ankunft war den Sanitätern dann sofort klar, dass nicht mehr viel Zeit für die Vorbereitung der Geburt bleiben wird. Und tatsächlich: Wenige Minuten später machte Raphael im Rettungswagen bereits seinen allerersten Schrei, noch bevor der Notarzt nachgefordert werden konnte.

Nach einer kurzen medizinischen Untersuchung durch den Arzt brachten die Sanitäter die Mutter und den Neugeborenen nach Linz auf die Geburtsstation der Barmherzigen Brüder.