Hier spricht LASK-Coach Glasner über Wolfsburg

LASK-Coach Glasner erhält beim deutschen Bundesligisten Wolfsburg beginnend mit 1. Juli einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2022 und freut sich bereits auf die „neue Herausforderung“, geht doch damit für ihn „ein Kindheitstraum in Erfüllung“. „Als Spieler hat es für mich nicht gereicht, umso schöner, dass ich jetzt die Chance als Trainer in der deutschen Bundesliga bekomme“, betonte der langjährige Ex-Profi der SV Ried. Was er mit dem VW-Werksklub vor hat, hören und sehen Sie oben im Video.