Anonymer Spender für Arnsdorfer Kirche

Ob der großzügige Spender auch eine spezielle Beziehung zu dem weltweit bekanntesten Weihnachtslied hat, weiß niemand. Fakt ist, dass die ihm Renovierung der Kirche offensichtlich sehr am Herzen liegt. „Am Karsamstag in der Früh fand unser Pfarrer das Kuvert mit dem Adressat ,Für die Kirche Arnsdorf’ und die 10.000 Euro im Inneren“, so Balthasar Gwechenberger, Leiter der Kirche Arnsdorf, über den überraschenden Fund im Pfarrhof. „Anonyme Spenden erhalten wir schon gelegentlich, aber nicht in diesem Ausmaß“, ergänzt Pfarrsekretärin Ingrid Eidenhammer.