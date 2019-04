Streit in Kühnsdorf soll in Raub geendet haben

Zu einem Streit, der sogar in einem Raub geendet haben soll, kam es Dienstagvormittag auf dem Bahnhof in Kühnsdorf. Ein 22-jähriger Eberndorfer zeigte gegen 11 Uhr an, von einem 21-jährigen Völkermarkter beraubt worden zu sein. Der 21-Jährige bestreitet die Tat und gab an, dass der Eberndorfer ihm Geld geschuldet habe. Das vermeintliche Opfer konnte wegen zu starker Alkoholisierung nicht einvernommen werden.