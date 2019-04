Zu Gast bei tot geglaubten „Ursteirern“

Gesunde Rinder sind „schlechte Klienten“ für den Tierarzt

„Für mich als Tierarzt sind die Bergschecken schlechte Klienten, weil sie so gesund sind“, scherzt Brandstätter. Als der heute 58-Jährige 1995 vom Studium aus Wien heimkehrte, stellte er den elterlichen Marhalterhof in Ramsau am Dachstein auf Bio um und entdeckte bald seine Freude an alteingesessenen Rassen. „2006 hab’ ich dann von Laura Bacher in Gössenberg, deren 23 Jahre alte Kuh ,Baronin‘ schon 17 Kälber geworfen hatte, eine Bergschecken-Kalbin gekauft.“