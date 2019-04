Wie der Lobbyisten-Filz auch Gerichte erreicht

Es erscheint ohnehin so, dass sich im Fall der 380-kV-Freileitung Projektwerber und Behörden nicht trennen lassen: Der Verbund hält im Weg der Energie AG Oberösterreich Anteile am Salzburger Energieversorger (26,1…%). Dort ist Landeshauptmann Wilfried Haslauer Aufsichtsratsvorsitzender. Die Salzburg AG ist am Freileitungs-Projekt direkt beteiligt. Und das Land hat das 380-kV-Projekt genau so bewilligt, wie es die Austrian Power Grid wollte.