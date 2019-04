Augenzeugin: „Die ganze Kirche war voller Blut“

Mehr als 320 Menschen - darunter Dutzende Ausländer - sind am Ostersonntag bei Explosionen in drei Kirchen und in Luxushotels auf Sri Lanka ums Leben gekommen. Zahlreiche Opfer gab es unter anderem in der St.-Sebastian-Kirche, im nur rund 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Colombo gelegenen Negombo. Die Schülerin Primasha Fernando war wenige Minuten nach der Detonation dort.