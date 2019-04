Mbappe sogar schneller als Bolt beim Weltrekord

Seit Sonntag steht es fest: Paris Saint Germain ist zum achten Mal französischer Meister. Matchwinner gegen Monaco (3:1) war wieder einmal Kylian Mbappe, der mit seinen Toren in der 15., 38. und 56. Minute die Gastgeber 3:0 in Führung geschossen hatte - siehe Video oben. Fast noch mehr beeindruckte der Weltmeister aber mit seiner Schnelligkeit. Denn laut TV-Analyse sprintete Mbappe mit sagenhaften 38 km/h zu seinem ersten Tor. So schnell war nicht einmal Usain Bolt bei seinem Weltrekord über 100 Meter in Berlin.