Mega-Baustelle gefährdet 350 Altstadt-Geschäfte

Die „Krone“-Berichte über die Kanalsanierung in der Altstadt, die drei Jahre (!) dauern soll, sorgen seit Tagen für Diskussionsstoff in Innsbruck. Die Stadtregierung wurde dabei am falschen Fuß erwischt. Denn kommuniziert hat sie dazu bis dato gar nichts. Auch am Dienstag wollten BM Georg Willi und Vize Franz X. Gruber nicht im Detail zum Vorhaben Stellung nehmen und verwiesen auf einen Pressetermin am Donnerstag gemeinsam mit den IKB-Experten, die die Baustelle abwickeln sollen.