Land Tirol erreicht auch 2018 ein Nulldefizit

Was für einen privaten Haushalt eigentlich selbstverständlich ist, ist für einen öffentlichen eher die Ausnahme: nicht mehr ausgeben als einnehmen. Das Land Tirol ist in dieser Causa nach wie vor Musterschüler, wie der vorläufige Rechnungsabschluss für 2018 beweist. „Ausgaben in der Höhe von 3,98 Milliarden Euro stehen Einnahmen in gleichem Ausmaß gegenüber“, erklärte Platter nach der Regierungssitzung.