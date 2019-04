Flughafen Salzburg: Sperre dauert bis 28. Mai

Am Dienstag landet die letzte Maschine auf der rund 60 Jahre alten Piste des Airports, auf der auch schon so mancher Prominente aufgesetzt hat. In den kommenden fünf Wochen werden vier neue Schichten Asphalt aufgetragen, die bestehende Start- und Landebahn bleibt als Unterbau erhalten - das spare bis zu 4000 Lkw-Fuhren und entlaste die Umwelt, heißt es vonseiten des Flughafen-Betreibers.