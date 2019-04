Hörsching-Gastspiel mit Personal aus Salzburg

Am Schild für den Schalter in der Abflughalle wurde in den letzten Tagen noch getüftelt, heute ist es soweit: Um 9.55 Uhr landet die erste Turkish-Airlines-Maschine aus Istanbul in Hörsching. Wegen der Sanierung am Flughafen Salzburg weicht die Fluglinie nach Linz aus - und ordert dafür das Personal aus der Mozartstadt.