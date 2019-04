Afghane versetzte einem Landsmann Bauchstich

Der junge Afghane war schon zwei Mal wegen seines Verhaltens im Rausch im Linzer Neuromed Campus gelandet. In der Nacht zum Ostermontag war er mit vier Mitbewohnern nach einem Zeltfest in der Ortschaft Wimm betrunken nachhause in die Asylunterkunft in Naarn gekommen und prompt in Streit geraten. Der 23-Jährige soll zwei Mitbewohner mit einem Messer attackiert haben, einen dritten Asylwerber durch Schläge auf Kopf und Rücken verletzt haben.