Linzer Grill-Chaos am Donauufer hat wieder Saison

Anderswo jubelten die Menschen über die angenehmen Temperaturen zu Ostern, bei den Anrainern in St. Margarethen hielt sich die Freude jedoch in Grenzen. Denn dort stand nicht nur der Osterhase vor der Tür, sondern garte und brutzelte das Osterlamm in -zigfacher Ausführung auf dem Grill! „Es qualmt und stinkt bereits seit 9 Uhr! Bitte tun sie etwas! Die Stadtpolitiker glauben scheinbar nur der Zeitung“, wandte sich eine Anrainerin am Sonntag verzweifelt an die „Krone“.