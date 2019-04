1584 Menschen wurden aus höchster Not gerettet

Schneemassen sorgten für Plus

„Vom Einsatzprofil blieb alles in der Norm, nur bei Pistenbergungen gab es einen leichten Anstieg. Das Plus von 25 Prozent ergibt sich vorrangig aus den drei Jänner-Wochen, in denen wir wegen der Schneemassen Assistenzleistungen in der Obersteiermark abgewickelt haben – in dieser Zeit waren das rund 90 Prozent unserer Einsätze“, berichtet Landesleiter-Stellvertreter Stefan Schröck.