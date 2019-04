S7: Ärger wegen Wasserverbrauch

Der Bau der Fürstenfelder Schnellstraße geht zügig voran. Am Herzstück, dem 2,9 Kilometer langen Tunnel Rudersdorf, wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Die Traktoren, die täglich Wasser für den Bau holen, sorgen jedoch bei Anrainern für Ärger. „Das Wasser wird in rauen Mengen abgezapft“, hinterfragt Brigitte Küng die hohe Menge an kostbarem Nass, die aufgewendet wird. „Es muss endlich Schluss sein mit diesem Raubbau“, fordert die Rudersdorferin. Sie kritisiert auch den Bau der S 7: „Dadurch wird nur der Lkw-Verkehr mehr.“