Wirtschaft wünscht sich Schnellstraße

Unternehmer sprechen sich jedenfalls gegen jede weitere Verzögerung aus: „Jetzt geht es darum, die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen, um mit dem Bau rasch zu beginnen.“ Aktuell sind 5595 Unternehmer im Bezirk Gänserndorf selbstständig tätig - die meisten in Gewerbe und Handwerk, gefolgt von Handel und Tourismus. Davon sind 2359 sogenannte Arbeitgeberbetriebe mit insgesamt 14.378 Angestellten. 2018 wurden in 188 Firmen 466 Lehrlinge ausgebildet.