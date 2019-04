Weltweit erste Malaria-Impfkampagne gestartet

Nach drei Jahrzehnten Entwicklungsarbeit wird ein Impfstoff gegen Malaria nun erstmals in großem Maßstab eingesetzt. Im Rahmen eines Pilotversuchs sollen in Afrika bis 2022 insgesamt jedes Jahr rund 360.000 Kleinkinder gegen die gefährliche Krankheit geimpft werden. Die Impfkampagne wurde am Dienstag in Malawi gestartet, Ghana und Kenia sollen in Kürze folgen.