Imker freuen sich über guten Start ins Bienenjahr

62.0000 Bienenvölker gibt es in der Steiermark, 4000 Imker kümmern sich um sie. Den Winter hat das Gros der fliegenden Sympathieträger gut überstanden. „Manche Betriebe hatten zwar leider hohe Ausfälle, der Schnitt lag aber bei nur 15 Prozent“, so Maximilian Marek. „Und damit unter dem Schnitt.“ In der Natur läge er mit 50 Prozent sogar erheblich höher. „Die Imker, die die Bienen ja als Nutztiere halten und kultivieren, können zum Glück gegensteuern.“