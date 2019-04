Welches Gericht schicken Steirer in das Finale?

Premiere! Unter dem Titel „9 Plätze – 9 Schätze: So gut isst Österreich“ geht es um die besten Gerichte des Landes. Das Finale – Moderation Barbara Karlich und Norbert Oberhauser – steigt am 25. Mai; bis dahin hat jedes Bundesland noch die Qual der Wahl. Aus drei Gerichten wird jeweils ein Finalist gekürt. In der Steiermark – am Donnerstag nach „Steiermark heute“ beginnt via ORF das Voting – präsentiert Reinhart Grundner die Schmankerln, die noch im Rennen sind.