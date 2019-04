Möbelpacker: Flott beim Kassieren und Ruinieren

Mit einer Internet-Suchmaschine hat Adalbert Z. eine Umzugsfirma gesucht. Doch die ersten Ergebnisse sind nicht unbedingt die seriösesten. Was der Leser nicht wusste und voll Vertrauen die Firma flottemoebelpacker.at, hinter der die Umzugsprofi GmbH steht, für den Transport seines Klaviers bestellte. Vereinbart wurde eine Pauschale von 250 Euro. Doch zum vereinbarten Zeitpunkt erschien niemand. Herr Z. fragte nach. Man vereinbarte einen Termin für den folgenden Tag zu einem verminderten Preis. „Da sollten die Kosten plötzlich 680 Euro betragen. Da ich in der Firma niemanden erreicht habe, weil Samstag war, habe ich den Transport verweigert und am Montag noch einmal angerufen“, schilderte der Wiener.