Straßenstrich: „Abends gehe ich nicht mehr raus“

„Nicht filmen!“

Als sich krone.at an Ort und Stelle umschaute und Aufnahmen machte, wurden die Frauen nervös und aggressiv: „Nicht filmen!“, schreit uns eine der vielen Prostituierten hinterher. Eine Aura, die umso mehr verdeutlicht, warum Frau O. anonym bleiben möchte. Potenzielle Freier drehen mehrere Runden mit ihren Wagen, bis in die frühen Morgenstunden quietschen die Reifen. Ein Geräusch, das bis in die Schlafzimmer der Anrainer wandert. Die nächtlichen Überbleibsel verteilen sich weit und breit. Wenn Frau O. in der Früh zu ihrem Pkw möchte, graust es ihr. So muss sie über „gebrauchte Kondome, Feuchttücher und Reinigungsmittel“ steigen. Am schlimmsten ist für O., wenn sie über „Exkremente der Damen“ steigen muss.