So revolutionierte Nintendos Klotz mobiles Gaming

Die damals für die Vermarktung zuständigen Sowjet-Bürokraten hatten zwar schon „Tetris“-Lizenzen in den Westen verkauft. Aber Nintendo wurde schnell klar, dass die neue Gerätekategorie der Mobil-Konsolen davon nicht abgedeckt war. In einem abenteuerlichen Verhandlungsmarathon in Moskau sicherten sich die Japaner die Rechte. Die Kinder des „Tetris“-Erfinder Alexej Paschitnow bekamen Nintendo-Konsolen. „Tetris“ war genau das Spiel, das der GameBoy brauchte. Später feierte auf der Plattform unter anderem auch die bis heute erfolgreiche „Pokémon“-Spielereihe Premiere.