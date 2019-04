Steirische Polizei blitzte fast 19.000 Autolenker

Zwei Todesopfer am Karfreitag

Aufgrund des schönen Wetters war im Vergleich zum Vorjahr viel mehr los auf den steirischen Straßen. Das spiegelt sich auch in der Unfallstatistik wider: Waren es zu Ostern 2018 nur 35 Unfälle in der Steiermark (mit 43 Verletzten und keinem Todesopfer), so kam es heuer zu 59 Unfällen. 64 Personen wurden verletzt.