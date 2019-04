Bullen-Akademiker unterschreibt NHL-Vertrag

Von 2014 bis 2017 hatte der Center in der Red Bull-Eishockeyakademie gelernt. Dann folgte der Wechsel in die USA, wo er bei den Sioux City Musketeers in der US Hockey League auf Torjagd ging. 2018 schließlich wurde er als Nummer 104 in der vierten Runde des NHL-Drafts von den Calgary Flames gepicked.