Muss man als Christ wirklich in die Kirche gehen?

„Muss man als Christ in die Kirche gehen? Kann man nicht an Gott glauben, ohne Gottesdienste zu besuchen?“ Diese Fragen begegnen mir als angehende Pfarrerin so oft, dass ich sie hier einmal kollektiv beantworten will: Niemand „muss“ in die Kirche gehen. Weder Gott noch Pfarrerin oder Pfarrer verlangen das.