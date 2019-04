Für Nachhaltigkeit und einen gesunden Schlaf

Das beim Biopod Wolle Zero verwendete Wollfleece ist unempfindlicher gegen Feuchtigkeit und kann somit fast überfall eingesetzt werden. Ob an Seen, Flüssen oder anderen Gebieten, wo es feucht werden kann. Durch seine Wollfüllung bietet er das einzigartige Schlafklima. Eben ein robuster Allrounder mit einem super Schlafklima.