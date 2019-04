Patientin wacht nach 27 Jahren im Koma auf

„Niemals die Hoffnung aufgeben“

Abdulla lebt mittlerweile mit ihrer Familie in Abu Dhabi, wo sie sich weiterhin von den schweren Folgen des Unfalls erholt. „Der Grund, warum ich ihre Geschichte teile, ist, dass ich anderen Menschen zeigen will, dass sie niemals die Hoffnung aufgeben dürfen. All die Jahre haben mir die Ärzte gesagt, dass sie ein hoffnungsloser Fall ist. Aber wann auch immer Zweifel aufkamen, habe ich mich in ihrer Situation versetzt und getan, was auch immer ihren Zustand verbessern könnte.“, so der 32-Jährige.