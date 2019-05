Modern, effizient, günstig: SMART-Wohnung im Trend

Wissen Sie noch, wie viele SMART-Wohnungen Sie bereits geplant bzw. umgesetzt haben? Und gibt es da ein Projekt, das Ihnen besonders am Herzen liegt?

Unser Büro hat in Summe an die 500 SMART-Wohnungen umgesetzt oder aktuell in Umsetzung, wobei in jedem Projekt unser Herzblut steckt. Das jüngste Projekt mit SMART-Wohnungen ist der Wohnbau „In der Wiesen Ost“, den wir gemeinsam mit unseren Kollegen von M+S Architekten geplant haben. Durch die Projektgröße war es dort möglich, eine Vielfalt an Zusatzangeboten im Innen- und Außenraum umzusetzen, z.B. eine Sporthalle, eine Gästewohnung und mehrere Dachterrassen.