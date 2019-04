Fix! Glasner wechselt nach Wolfsburg

Bevor Oliver Glasner am Mittwoch mit dem LASK in Pasching Sturm Graz emfängt, wurde am Dienstag um 12.15 Uhr die Katze aus dem Sack gelassen: Der 44-Jährige wechselt in die deutsche Bundesliga! Der Innviertler, der auch mit Schalke und Stuttgart in Verbindung gebracht wurde, tritt beim deutschen Meister 2009 und DFB-Pokalsieger 2015 VfL Wolfsburg die Nachfolge des scheidenden Trainers Bruno Labbadia an.