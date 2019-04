Endlich beginnt der Umbau der Kreuzung Trautenfels

Jahrelang wurde über den Umbau debattiert und gestritten, jede Variante von Gegnern bekämpft. Durchgesetzt hat sich schlussendlich eine Überführung auf der Ost-West-Achse (B320), der Verkehr zwischen Liezen und Schladming kann also künftig ohne Wartezeiten bei der Ampel durchfahren. Unter der Unterführung entsteht ein Verteilerkreis, der an die B75 (in Richtung Irdning und Donnersbach) und die B145 (in Richtung Pürgg und Salzkammergut) anschließt.