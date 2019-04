Linzer Junkie-Duo dealte mit „Gras“und Tabletten

36-Jähriger ist in U-Haft

Die beiden Verdächtigen bedienten sich dazu der ihnen im Rahmen der gesetzlich geregelten Substitutionstherapie täglich verabreichten Medikation bzw. den gewährten Wochenmitgaben. Während die 31-Jährige bei den Einvernahmen geständig war, zeigte sich der 36-Jährige großteils uneinsichtig. Als Abnehmer konnten mehrere amtsbekannte Personen aus dem Linzer Suchtgiftmilieu ausgeforscht werden. Der 36-Jährige wurde am 14. Februar 2019 festgenommen und befindet sich derzeit in der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft. Die 31-Jährige wurde mittlerweile wieder frei gelassen.